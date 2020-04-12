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Госпитализированный из-за двусторонней пневмонии историк моды Александр Васильев рассказал в Instagram об истории течения болезни и условиях в больнице в Коммунарке.

По его словам, неделю назад у него появился кашель и поднялась температура тела до 38°C. Тогда он начал усиленно лечиться «бабушкиными методами»: пил чай с лимоном и имбирем, настойку женьшеня и полоскал горло содой. Однако таких мер оказалось недостаточно. Позднее ему вызвала скорую медицинскую помощь телеведущая Елена Малышева. Васильеву измерили давление, взяли тест на коронавирус и госпитализировали, несмотря на то что он просил оставить его лечиться дома.

View this post on Instagram Если очень захотеть, можно в космос полететь! Да, друзья мои, я Коммунарке! История моей болезни такова — 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура — 37, 5 — 38 с. Я усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова @arinasharapova1tv_official, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой @malysheva.live, которая и вызвала Скорую помощь. ⠀ ⠀⠀Мне померили давление, взяли тест и, не смотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу — дома стены лечат, увезли в «Коммунарку». Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. ⠀ ⠀⠀Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100. ⠀ ⠀⠀В окне — красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь! ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict A post shared by Александр Васильев (@alexandre_vassiliev) on Apr 12, 2020 at 1:47am PDT

В настоящее время историк моды находится в больнице в Коммунарке. У него большая, чистая и светлая комната с красивым видом, а также пятиразовое питание, капельницы по утрам, анализы и таблетки весь день.

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«В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких», — добавил Васильев.

Стоит отметить, что ведущий заболел после того, как ранее у его соведущей по программе «Модный приговор» на «Первом канале» Надежды Бабкиной выявили пневмонию. После этого Васильев находился дома в самоизоляции.

«Выберусь», — заключил такими словами свой пост ведущий.

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