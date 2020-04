View this post on Instagram

Если очень захотеть, можно в космос полететь! Да, друзья мои, я Коммунарке! История моей болезни такова — 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура — 37, 5 — 38 с. Я усиленно лечился бабушкиными методами — чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова @arinasharapova1tv_official, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой @malysheva.live, которая и вызвала Скорую помощь. ⠀ ⠀⠀Мне померили давление, взяли тест и, не смотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу — дома стены лечат, увезли в «Коммунарку». Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. ⠀ ⠀⠀Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100. ⠀ ⠀⠀В окне — красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь! ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict