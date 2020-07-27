Попытка незаконным способом попасть в подземку закончилась для экстремала госпитализацией. Мужчина хотел спрыгнуть с моста на платформу, но не рассчитал и свалился на рельсы.

Как стало известно «», инцидент произошел 27 июля в 4 утра на станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии. Рабочие, осуществлявшие ремонтные работы на путях, заметили мужчину, который пытался перелезть через перила моста. Дальнейшие события разворачивались молниеносно. Парень прыгнул с моста и угодил на козырек над платформой, откуда скатился прямиком на рельсы. Хорошо, что в столь ранний час поезда не ходили. Рабочие сообщили дежурной по станции о случившемся, и та вызвала «скорую». 39-летний прыгун Мирослав, несмотря на затуманенный алкоголем рассудок, все же объяснил приехавшим медикам свой мотив. На самом деле он просто хотел таким способом попасть в метро, чтобы поехать домой. Ведь денег на проход у него не было, а идти пешком далеко. Мужчина с травмой ноги и сотрясением мозга отправился в больницу.