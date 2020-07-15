Сколько всего у нас в стране обманутых дольщиков — про это точно никому не известно. По экспертным оценкам, от 180 до 200 тыс. человек.

На их бедах разными способами наживается уйма народу — в том числе государственного. А количество обманутых дольщиков продолжает расти.

От 180 до 200 тысяч человек — это население больших городов. Таких, как Новороссийск, Пятигорск, Якутск, Петропавловск-Камчатский.

Если всех пострадавших дольщиков собрать в одном месте, получится большой город. Город обманутых людей.

По официальным данным, сегодня в этом «городе» числится 3061 недостроенный дом, ставший братской могилой денег дольщиков. Но на самом деле таких домов еще больше, поскольку далеко не все они учтены в Едином реестре проблемных объектов.

Государство постоянно пыталось и продолжает пытаться регулировать отношения между гражданами и застройщиками так, чтобы они не выходили из правового русла.

В 2004 году был принят Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Он, однако, оказался несовершенным, и с 2006 по 2019 гг. в него было внесено 26 изменений.

Все изменения были направлены на создание инструментов защиты участников долевого строительства. В частности, был введен механизм страхования гражданской ответственности застройщиков и создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

Минувшей зимой Счетная палата проверила, как эти инструменты работали. Отчет опубликован сегодня на сайте ведомства.

«Несмотря на принятые меры, количество обманутых дольщиков только увеличивалось», — констатируют аудиторы. Застройщики продолжали собирать с дольщиков деньги и банкротиться либо просто исчезать со всеми деньгами в неизвестном направлении.

Идея со страхованием гражданской ответственности провалилась из-за того, что дольщикам оказалось почти невозможно получить страховку.

В период с 2017 по 2019 годы страховые компании выплатили всего 5% совокупной страховой премии. «Причиной низкого уровня страховых выплат по договорам страхования являются особенности действующего законодательства в части защиты прав дольщиков», — отмечают аудиторы.

Не вдаваясь в детали, сформулируем их вывод кратко: сначала дольщиков обманули застройщики, а потом и страховщики.

Прошлым летом страховщики обязаны были перечислить все страховые премии в Фонд защиты прав дольщиков.

Как выяснили аудиторы, на 1 января 2020 года они перечислили всего 2,7 млрд руб. Еще 4,5 млрд должно было прийти от компании «Респект», но в мае прошлого года ЦБ лишил ее лицензии. Сделано это было потому, что ЦБ заметил «попытки бенефициаров компании вывести деньги клиентов» — то есть как раз страховые премии, предназначенные на компенсации дольщикам.

В январе суд признал «Респект» банкротом и открыл конкурсное производство. Но что там в итоге реально останется от страховок — неизвестно. Может, и ничего.

Про Фонд защиты прав дольщиков тоже есть забавная история.

В 2017–2019 годах капитал фонда формировался из взносов застройщиков, а также из имущественных взносов Российской Федерации и региональных бюджетов. Причем к 2019 году имущественный взнос РФ уже превысил 62% всего объема денежных средств фонда.

На что тратились эти деньги?

Как выяснили аудиторы, 86,6% всех расходов в 2019 году составляли расходы на оплату труда самих же сотрудников фонда.

Средняя ежемесячная заработная плата в фонде в 2017 году составляла 372,9 тыс. рублей.

В 2018 году — 422,7 тыс. рублей.

В 2019 году — 219,2 тыс. рублей (338,9 тыс. рублей — у сотрудников московских подразделений и, к примеру, 61,2 тыс. рублей — у сотрудников отделения в Воронеже).

«С 2017 по 2019 год уровень средней заработной платы сотрудников фонда в Москве превышал среднюю заработную плату по России — в 9,5, 9,7 и 7,1 раза, по Москве — в 5,1, 5 и 3,6 раза».

Кроме заработной платы сотрудникам фонда предоставлялись услуги добровольного медицинского страхования и возмещались расходы на занятия спортом.

Занимались ли они кроме спорта еще и проблемами обманутых дольщиков? Не похоже. Ведь количество обманутых дольщиков, как уже отмечалось выше, все эти годы продолжало расти.

Называя вещи своими именами, можно сказать, что фонд скорее всего занимался тем же самым, чем занимались застройщики и страховщики. Наживался на обманутых дольщиках. При том, что создан был для защиты их прав.

Обычно обманутых дольщиков сравнивают с Буратино, зарывшим свои деньги на Поле чудес, где той же ночью их выкопали кот Базилио и лиса Алиса.

Но государство, пытающееся закрыть Поле чудес от мошенников и возместить потери доверчивым дольщикам, напоминает Буратино ничуть не меньше.

Какие бы законы оно ни принимало, какие бы ни создавало структуры, все затеи в итоге реализуются лисой Алисой и котом Базилио.

Непонятно, как так получается. Но факт, что получается всегда только так.

Сейчас долевое строительство ведется в 80 субъектах Российской Федерации: строится 10 324 многоквартирных дома.

Многие из этих домов также могут оказаться в реестре проблемных объектов, а дольщики — пополнить «город обманутых людей».

По мнению Счетной палаты, «существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», поскольку неблагоприятная социально-экономическая ситуация, обусловленная пандемией, ведет к банкротству мелкого и среднего бизнеса, который в основном и работает в сфере долевого строительства.