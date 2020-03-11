Госдума на заседании в среду, 11 марта, приняла в третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию России.

За принятие документа проголосовали 383 депутата. Против —ни одного. 43 депутата воздержались, передает корреспондент «Известий».

Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию. Ко второму чтению документа поступило около 400 поправок, одна из которых предусматривает снятие ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь.

Позднее президент России Владимир Путин назвал это предложение нецелесообразным, а Госдума, в свою очередь эту инициативу поддержала. В общей сложности из 400 предложенных поправок около 200 были учтены, а 175 — рекомендованы к отклонению.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.