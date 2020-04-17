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Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ, исключается требование пятилетнего срока нахождения в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

При приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке исключаются требования о соблюдении условия пятилетнего срока нахождения на территории страны и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если такие лица имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств; иностранных граждан, состоящих в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, и имеющим в этом браке общих детей; иностранных граждан, имеющих хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и проживающего на территории государства.

Одновременно сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации. Речь идет о требованиях для вступления в гражданство РФ.

Закон актуален для жителей стран СНГ.

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