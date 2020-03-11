Госдума на заседании в среду, 11 марта, приняла в первом чтении правительственный законопроект, по которому запрещается ездить по платным автодорогам без внесения денег за проезд.

9 января правительство России внесло в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Предполагается, что сумма штрафов для владельцев легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — 5,5 тыс. рублей.

В настоящее время за попытку въехать на платный участок без оплаты проезда водителя штрафуют за игнорирование запрещающего сигнала светофора. Если он ломает шлагбаум, оформляется ДТП, а если при этом он скрывается с места происшествия, материалы передают в полицию, чтобы поставить вопрос о лишении водителя прав.