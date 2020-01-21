Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя. Такое решение было принято на заседании во вторник, 21 января.

Согласно документу, замглавы Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России. Полномочия зампреда СБ также определяются главой государства.

Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство, уточняет ТАСС.

Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным 16 января. Документ подразумевает введение изменений в ст. 15 ФЗ «О безопасности» и учреждение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

В тот же день Путин своим указом ввел пост замглавы Совбеза и назначил на него бывшего главу правительства Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей премьер-министра.