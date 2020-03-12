Госдума приняла поправки в бюджет России на 2020-2022 годы для реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом 12 марта сообщил ТАСС.

Профицит бюджета на 2020 год останется на ранее запланированном уровне — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1% — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

15 января Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченным слоям населения.

После этого послания экс-министр экономического развития России Максим Орешкин спрогнозировал снижение уровня бедности благодаря инициативам Путина.

В то же время глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на реализацию всех проектов президента потребуются сотни миллиардов рублей. По его оценке, на выполнение «достаточно дорогих» мер, озвученных Путиным, необходимо 400–500 млрд рублей в год.