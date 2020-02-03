Госдума планирует принять заявление в связи с проблемой распространения коронавируса, профильный комитет по охране здоровья разработал проект документа, который могут принять на пленарном заседании во вторник, сообщил РИА Новости член комитета по Александр Петров.

«Дума должна выработать позицию, сделать заявление. Проект есть его… Завтра озвучим. Мы, скорее всего, его на пленарке должны утвердить», — сказал Петров.

До пленарного заседания комитет планирует заслушать информацию по коронавирусу от представителей Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора, сообщил депутат.

Его коллега по комитету Борис Менделевич назвал коронавирус главной темой в мировом здравоохранении.

«И очень важно, чтобы наша страна была готова к нему. Конечно же, наш комитет не может оставаться в стороне. Мы постоянно в контакте с Минздравом России, Роспотребназором и всеми профильными ведомствами. На заседании, которое запланировано 4 февраля, мы заслушаем доклады и при необходимости выйдем с инициативами», — сказал РИА Новости Менделевич.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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