Государственная дума во вторник отклонила в первом чтении законопроекты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ о статусе детей Великой Отечественной войны и льготах для них.

Проектом справороссов предлагалось установить специальные меры и льготы, ежемесячные выплаты для "детей войны" и тружеников тыла. Инициативой КПРФ предлагалось под понятием "дети войны" выделить возрастную категорию граждан, родившихся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают граждане, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны.

В ходе обсуждения законопроектов депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил не отклонять их, а создать соответствующую рабочую группу, однако эта инициатива не была поддержана. Депутат от КПРФ Денис Парфенов призвал депутатов не торопиться с отклонением проектов.

«Когда новый председатель правительства (Михаил) Мишустин посещал фракции политические перед тем, как было дано одобрение на то, чтобы он занял эту должность, он проявил неподдельный интерес к вопросу о статусе «детей войны». И в этой связи хотелось бы понять, председатель (правительства) уже успел ознакомиться с этим законопроектом? Если, допустим, мнение нового состава кабинета министров будет положительным, мы сами себя поставим в довольно неуклюжее положение», — сказал Парфенов на пленарном заседании во вторник.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что фракции на Совете Думы во вторник могли скорректировать повестку и предложить перенести рассмотрение проектов.

«Повестка заседания Государственной думы формируется на Совете. Если фракция считала целесообразным отложить рассмотрение этого законопроекта, посоветоваться с новым председателем (правительства), составом, вы могли это сделать вчера. Но сейчас после такой дискуссии откладывать не имеет смысла, потом повторять все то же самое», — заявил Жуков.

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