Государственная Дума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина по коронавирусной инфекции.

Законопроект предлагает усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Так, нарушителя могут оштрафовать на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишить права занимать определенные должности, а также заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, его могут лишить свободы на срок до 3 лет.

За нарушение, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания граждан, предлагается наказывать штрафом от 1 до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет или лишением свободы до 5 лет.

Если несоблюдение карантина повлечет по неосторожности смерть двух и более человек, это грозит лишением свободы на срок до 7 лет.