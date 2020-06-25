Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о якобы наличии у России «параллельного проекта» по разобщению НАТО, но заверил, что ему не быть успешным.

Взамен он предложил РФ сконцентрировать усилия на другой проблеме — наращивании сил Китаем.

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому… Россия должна сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил — ред.) Китаем», — написал он в своём Twitter.

Биллингсли возглавлял делегацию США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, которые прошли в Вене 22-23 июня. С российской стороны на ней присутствовала делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Обсуждался вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).