Госдепартамент США возобновляет выдачу паспортов для поездок за рубеж, заявил в четверг журналистам госсекретарь Майк Помпео.

«Поскольку страна начинает возвращаться к жизни, госдепартамент возвращает к работе нашу команду, занимающуюся паспортами. В предстоящие недели они займутся заявками, которые были приостановлены из-за пандемии», — сказал он.

Паспорта нужны гражданам США исключительно для поездок за рубеж, так как в стране в качестве удостоверения личности обычно используют водительские права.

Ранее Соединенные Штаты прекратили пассажирское авиасообщение с Китаем, Ираном, странами Шенгенской зоны, Великобританией и Бразилией. Кроме того, были запрещены «не необходимые» поездки через наземную границу с Мексикой и Канадой. Россия сама прекратила пассажирское авиасообщение с США.

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