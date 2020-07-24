США считают, что четверо китайских исследователей, которым были предъявлены обвинения в мошенничестве с визами, входят в широкую сеть, охватывающую 25 американских городов, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Люди, которым предъявлены обвинения, это микрокосм, который, как мы считаем, часть более широкой сети людей в более чем 25 городах США. Эта сеть подпитывается через консульство здесь», — сказал он.

Трое подозреваемых граждан КНР были задержаны ранее, еще один укрылся в консульстве КНР в Хьюстоне, которое Вашингтон предписал закрыть. Однако в пятницу представитель минюста США объявил, что студент задержан. Этих людей подозревают в том, что они утаили информацию о прохождении службы в армии КНР при подаче заявлений на визу.

Представитель госдепа на фоне обвинений в адрес сотрудников консульства КНР в шпионаже и хищении интеллектуальной собственности также заявил, что не стоит ожидать, что после закрытия дипмиссии последует много судебных дел в связи с дипломатической неприкосновенностью китайских сотрудников.