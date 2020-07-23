Внешняя политика, которую проводит Россия, делает невозможной достижение прогресса в отношениях с США, заявил заместитель госсекретаря Стивен Биган.

«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения (России), которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», — заявил Биган на слушаниях в сенате.

Таким образом замгоссекретаря ответил на вопрос, чем именно вызваны недавние санкции США против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним лиц и компаний.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 17 июля сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с Пригожиным, которого в свою очередь США считают связанным с российскими властями. Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме пояснил, что под санкции попали компании, участвующие в «скрытном уклонении от санкций в Судане, Гонконге и Таиланде» и обвинили их в «иностранном вмешательстве в демократические процессы».

Пригожин уже несколько лет находится под американскими санкциями по обвинению в причастности к конфликту на Украине и «вмешательстве в выборы» в США.