Вашингтон пригрозил санкциями компаниям, принимающим участие в проекте «Северный поток — 2».

«Убирайтесь немедленно или будут последствия», — заявил глава Госдепартамента Майк Помпео на пресс-конференции.

Дипломат пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Сегодня Госдеп обновил публичные рекомендации по действию документа, включив в него «Северный поток — 2» и часть «Турецкого потока — 2».

Угрозу санкций Помпео назвал «четким сигналом» компаниям, участвующим «в российских проектах по злонамеренному влиянию».

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение ограничений против организаций, участвующих в реализации «Северного потока — 2» . После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Недавно Дания выдала обновленное разрешение на строительство газопровода в своих водах. Это означает, что при строительстве можно будет использовать баржу-трубоукладчик «Фортуна». При этом к работе по укладке труб приступят не раньше августа, когда завершится период апелляции по этому решению.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.