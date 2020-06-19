Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно касаться ядерных арсеналов России и Китая, причём полностью охватывать их.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно включать весь ядерный арсенал Китая и России.

«Полностью согласен с министром иностранных дел Литвы. Новый контроль (соглашение по контролю — ред) над вооружениями, безусловно, должен охватывать Россию и Китай и охватывать все ядерные арсеналы обеих этих стран», — написал он в своём Twitter, подытожив, что Литва — сильный союзник НАТО и друг США.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ — 3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.