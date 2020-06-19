Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.

Автором аналитической заметки выступает помощник госсекретаря по нераспространению Кристофер Форд.

«Москва позиционирует себя как готовую к переговорам и, действительно, начала потихоньку обсуждать с нами будущее концепций контроля над вооружениями во время стратегического диалога в январе 2020 года. Однако, к сожалению, история американских отчетов о соблюдении за последние 35 лет показывает, что Кремль был склонен относиться ко многим своим обязательствам и обещаниям в сфере контроля над вооружениями просто как к вариантам, особенно когда считает себя в конфронтационных отношениях с Соединенными Штатами и видит в обмане потенциальную выгоду», — говорится в заключении обзора.

По мнению Форда, за этот период были и этапы, когда Россия в большей степени соблюдала договоры, и этапы спада. С 2000-х годов Москва, считает автор доклада, вошла в «новый период агрессивного соперничества и несоблюдения обязательств».

«В то время, когда Соединенные Штаты стремятся создать новый трехсторонний механизм контроля над вооружениями, в соответствии с которым и Россия, и Китайская Народная Республика войдут в соглашение об ограничении ядерных арсеналов, чтобы предотвратить ядерную гонку вооружений, эти вызывающие беспокойство тренды в российских нарушениях представляют собой большой вызов», — пишет он.

Форд приводит выдержки из первых отчетов, история которым была положена в 1984 году, где американская сторона делает выводы о нарушении СССР Конвенции о биологическом оружии и условий договора о противоракетной обороне. Затем отмечается, что СССР пошел навстречу по некоторым вопросам, в частности начав демонтаж радара в Красноярске и допустив инспекторов на ряд объектов. В 1993 году впервые в отчете было признано, что Москва соблюдает положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, подписан в 1991 году, вступил в силу в 1994 году).

«Сфера контроля над вооружениями после холодной войны, где Россия последовательно выполняла свои обязательства, — это соглашения о стратегических ядерных вооружениях, включая СНВ-1, Московский договор 2002 года и СНВ-3, подписанный в 2010 году и вступивший в силу в 2011 году, когда Россия уже несколько лет как занималась разработкой новой ракеты SSC-8 (российская классификация 9М729 — ред.)», — говорится в документе.

Именно эта ракета в 2014 году была признана Вашингтоном нарушением Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и стала поводом для выхода из него в 2019 году. Россия продемонстрировала ракету военным атташе западных стран и опровергала обвинения, однако Вашингтон настоял на своем.

В документе упоминается и Соглашение об утилизации плутония от 2000 года, ратифицированное в 2011 году. Оно появляется в отчете о соблюдении обязательств 2017 года после объявления Россией о приостановке его действия. Форд, правда, умалчивает, что Россия была готова к выполнению и имела производственные мощности для переработки, а США как раз не смогли обеспечить строительство такого завода и так и не приступили к выполнению обязательств.

Автор анализа обращает внимание не неоднократные упоминания в отчетах «неполноты сведений в части производства химоружия, объектов его разработки и запасов химических агентов и оружия» либо вывода о «невозможности установить, насколько полные сведения по химоружию передала Россия». Похожие формулировки использовались и в части биологического оружия.

Напоминает Форд и о приостановке Россией участия в Договоре об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) в 2007 году. По его словам, с 2010 года в отчетах говорится о несоблюдении Москвой договора. Однако в документе умалчивается о причинах сначала моратория, а потом приостановки участия в нем России. Москва была недовольна, что не все страны НАТО ратифицировали документ, а также по мере расширения альянса на Восток его оружейный потенциал тоже вырос. Несмотря на выдвинутые Россией конкретные предложения по приведению договора в соответствие с реалиями, другие участники на это не согласились.

«Россия демонстрирует склонность вводить незаконные ограничения на полеты в рамках Договора по открытому небу, когда вздумается. Это подорвало цели договора по выстраиванию доверия», — продолжает Форд, опять же умалчивая о претензиях российской стороны к США по этой теме.

В результате Форд приходит к выводу, что самым продуктивным периодом в отношениях с СССР и Россией с точки зрения контроля над вооружениями было время последних лет холодной войны и первые годы после нее. По его мнению, именно эти факторы надо держать в уме в свете разговора о заключении нового договора в сфере контроля над вооружениями с подключением к этому Китая, на чем настаивают США.