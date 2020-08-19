Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совета Безопасности ООН о возврате санкций против Ирана, говорится в заявлении госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео поедет в Нью-Йорк 20-21 августа, чтобы уведомить Совет Безопасности ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления госсекретарем Помпео ряд санкций ООН будет восстановлен, включая требование, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Также эмбарго на поставки оружия в Иран будет продлено еще на 13 лет", — сообщается в заявлении Госдепа.