Алексей Богдановский. Госдеп в курсе инцидента с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде в субботу и считает подобные обстрелы угрозой, сказал Mpravda.com представитель госдепартамента.

«Мы знаем о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне («зеленая зона», где находятся посольства — ред.). Иракские силы безопасности руководят расследованием. Угроза ракетных нападений — это опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, соседних дипломатических миссий и жителей бывшей международной зоны и окружающих кварталов», — сказал представитель госдепартамента.

Инцидент произошел спустя несколько часов после того, как США провели испытание ЗРК Patriot на территории посольства в Багдаде, что вызвало недовольство иракской стороны, сообщил телеканал Rudaw. В частности, вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби и глава комитета по безопасности и обороне в парламенте Мухаммед Аль Рида назвали этот шаг «провокационным», передает телеканал.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.