Государственное бюро расследований Украины вызвало экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении членов Высшего совета правосудия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Порошенко Петр Алексеевич вызывается на 10.00 (совпадает с мск) 30 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном деле № 62019000000000753 (о назначении судей — ред.)», — говорится в сообщении на сайте ГБР.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань писал в своем блоге в издании «Украинская правда», что по этому номеру зарегистрировано дело «по факту возможного захвата государственной власти и невыполнении решения суда при проведении конкурсного отбора кандидатов для назначения президентом Украины членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия».

Ранее был возбужден ряд уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.