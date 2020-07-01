Госбюро расследований Украины заявило в среду, что по состоянию на конец июня вело 76 дел «евромайдана».

«В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию «дел майдана» по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных дел», — говорится в отчете, опубликованном на сайт Госбюро.

Ранее занимавшая должность директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова (сейчас она генпрокурор Украины) сообщила, что по состоянию на конец февраля 2020 года ведомство вело 51 дело «евромайдана».