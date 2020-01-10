«Горящие туры»! Это словосочетание манит бывалых путешественников, как магнит. Но, несмотря на то, что это термин используется в туристическом бизнесе уже довольно давно, новички все еще опасаются пользоваться подобными предложениями.

Почему? Все дело в том, что они просто не понимают, что такое горящие туры, в чем выгода и какие недостатки они имеют. Давайте сегодня постараемся устранить данный пробел в знаниях.

Итак, «горящие туры». Эти предложения появились как ответ на стабильность туристического рынка. Подобные туры появляются в продаже всего за несколько дней до отправки на отдых. По сути, это обычный тур, ничем не отличающийся от сотен и тысяч других туров.

Хотя нет, одно отличие точно есть. Оно заключается в том, что все услуги по путевке оператором уже оплачены, но покупатель на нее не найден.

Если в стоимость обычной путевки заложена маржа оператора, то в горящая путевка уходит, как правило, по себестоимости. То есть, туристический оператор готов отказаться от прибыли лишь бы не понести убытки. И время поджимает. Путевка, что называется, «горит».

Приобрести «горящий тур» за несколько месяцев до предполагаемого вылета просто невозможно. Туры в страны, где не нужна виза становятся горящими за семь дней до отправления, а в страны с визовым режимом за десять дней. Что предлагает «горящий тур»? Прежде всего, билет в оба конца, медицинскую страховку, возможность проживать в отеле, доставку из аэропорта и обратно.

Чем привлекательны горящие туры для путешественников? Конечно, невысокой стоимостью. Финансовая выгода покупателя в сравнении со стоимостью стандартной путевки может достигать семидесяти процентов.

Это отличный вариант для людей, которые желают без лишних затрат отдохнуть за границей. К тому же, нередко подобные туры сопровождаются дополнительными подарками со стороны туристических операторов. К примеру, можно бесплатно посетить одну из больших экскурсий, или получить дисконт.

«Горящие туры» не лишены недостатков. Нередко качество услуг по такому туру оказывается ниже заявленного. Ведь отдых по таким турам подразумевает расселение в гостиницах, которыми не заинтересовались остальные туристы.

Но это вовсе не значит, что гостиница будет совсем уж плохой. К тому же, частенько покупатели «горящих туров» оказываются в прекрасных апартаментах дорогих гостиниц. Проще говоря, такой отдых — лотерея.