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Елизавета Туктамышева вышла в экстремальном мини и довела публику до исступления

На Чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске чемпионка мира и Европы показала новый номер, который, судя по всему, не оставил равнодушных.

На показательных выступлениях она вышла на лед в зеленом кителе и крошечной юбочке. С саксофоном в руках Туктамышева, которая уже успела прославиться стриптизом, каталась под хит Destination Calabria от Alex Gaudino и Crystal Waters. Зал неистовствовал.

За несколько минут Елизавета сменила три инструмента – саксофон, барабан и тарелки, с которыми она распласталась на льду. Видео можно посмотреть на Youtube.

Напомним, двукратной чемпионкой России на соревнованиях стала Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная. Бронзу получила Александра Трусова, а Елизавета Туктамышева стала четвертой.