Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал о плане строительства платной трассы, которая должна соединить города Золотого кольца России. Об этом пишет «Коммерсант».

«У нас есть мечта закольцевать Золотое кольцо, соединив исторические места и города в центральной части России, которые сегодня никак не связаны между собой», — Сказал Петушенко в эфире радио «Автодор». По его словам, дорога, детальный проект которой еще не разрабатывался, должна соединить Владимир, Иваново, Кострому, Тверь, Калугу, Рязань и другие города. Потенциальную стоимость строительства такой дороги глава «Автодора» не назвал.

Напомним, Золотым кольцом называют популярный туристический маршрут по старинным городам вокруг Москвы. До недавнего времени все эти города были соединены между собой региональными дорогами, и лишь участок Калуга — Тула — Рязань имел статус федеральной трассы Р132. В апреле этого года правительство присоединило к Р132 944 километра региональных дорог, что превратило трассу в 1500-километровое федеральное кольцо. В Росавтодоре отмечали, что это решение «будет способствовать развитию туристического маршрута и существенно улучшит экономическое и культурное развитие Центрального региона». По данным издания, уже в этом году Росавтодор начнет проектные работы для реконструкции или строительства новых участков трассы. Как соотносятся эти планы и инициатива Петушенко в «Автодоре» и Росавтодоре пояснить не смогли.

По мнению главы общественного совета при Минтрансе Михаила Блинкина, строительство новой трассы или же реконструкция существующих дорог имеет смысл только в случае развития всей туристической комплекса инфраструктуры. «Серьезного грузового трафика там точно не будет, промышленных предприятий тоже мало, а вот достопримечательностей много. Туристам нужны гостиницы, рестораны и т. д. Нужно будет серьезно вложиться в маркетинг, рекламу», — считает Блинкин.

Блинкин также считает, что для развития дорожной сети по Золотому кольцу неважно, будет ли она платной или останется бесплатной. В любом случае большая часть требуемого финансирования поступит из бюджета.