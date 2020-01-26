Российские студенты, обучающиеся в Ухане, рассказали, что происходит в городе и как они спасаются от смертельного коронавируса. Речь студентов приводит ТАСС.

Студент Станислав из местного университета экономики и права сообщил, что администрация вуза бесплатно предоставляет всем оставшимся студентам защитные маски, средства дезинфекции — мыло и хлорку. В столовой бесплатно кормят горячей едой, чтобы студентам не пришлось выходить за пределы кампуса.

«Город закрыт. Несмотря на это, обстановка ничем не отличается от обычных будней, кроме того, что рекомендуют не выходить на улицу, чтобы предотвратить распространение вируса» — рассказал студент.

Студентка Российского университета дружбы народов (РУДН) Майя, стажирующаяся в Ухане, поведала, что в городе находятся восемь российских студентов РУДН.

«В целом все неплохо, нормально, паники нет», — сказала девушка.

Она отметила, что многие студенты уехали из города. Оставшиеся стараются жить в пределах университетского городка, хотя покидать его не запрещено.

По словам Майи, россиянам приходится выходить за ворота — они закупают продукты в ближайшем торговом центре. Также действует доставка еды, а в студгородке есть две столовые.

Студентка рассказала, что мосты Уханя и автомобильный подводный тоннель перекрыты.

«Нас постоянно контролируют, проверяют тепловизорами, в том числе при входе в столовую», — поделилась девушка, отметив, что студенты одобряют карантин, введенный правительством КНР.

Отметим, что 12-миллионный Ухань состоит из 3 частей — Учан, Ханькоу и Ханьян. Они расположены напротив друг друга по разным берегам рек Янцзы и Ханьшуй и связаны мостами.

Ранее «Рамблер» сообщал, что уханьская россиянка заявила, что «пока в городе есть еда, переживать не стоит».

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