Без туристов животным стало нечего есть.

Город Лопбури в Таиланде во время коронавируса заполонили голодные макаки. Раньше их подкармливали фруктами туристы, но в их отсутствие этим никто не занимался, пишет Daily Mail.

Еще в начале самоизоляции в Лопбури сняли на камеру, как оголодавшие макаки дерутся за бананы.

Местные подкармливали их различным фастфудом, и теперь многие уверены, что еда с большим содержанием сахара вывела из-под контроля репродуктивную функцию обезьян: за время блокировки их стало больше. Другие же отмечают, что в целом чем больше кормить обезьян, тем больше энергии у них образуется, в том числе и для размножения.

Горожане занавешивают свои террасы сеткой, чтобы на них не проникли макаки и не изгадили территорию. Продавцы местных лавок отпугивают зверей как могут. Например, один торговец использует для этого игрушки в виде змеи и крокодила. Макаки заняли целые районы, а один из кинотеатров и вовсе превратился в их штаб-квартиру. Их бесконтрольное существование в городе привело к тому, что запах от их помета не выветривается, а после дождя еще и усиливается.

Общее число макак в городе за последние три года возросло в два раза. До коронавируса их насчитывалось около 6000 особей, свежих данных пока нет. Все перечисленные неудобства, которые эти животные доставляют людям, привлекли внимание властей. Впервые за три года они решили возобновить программу по стерилизации макак. Однако этого может быть недостаточно, поэтому также рассматриваются варианты по строительству убежища для этих животных в другой части города.