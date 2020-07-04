Город Хитоёси и поселок Асикита в юго-западной японской префектуре Кумамото оказались отрезаны от телефонной связи и интернета в связи с ливневыми дождями и паводками, сообщил телеканал NHK со ссылкой на телеоператора компанию NTT West.

На обширной территории в двух населенных пунктах не работают телефоны и интернет.

Также, как сообщает канал, неизвестна судьба минимум 13 человек в префектуре Кумамото, с ними не удается установить связь. В поселке Асикита после оползня на связь не выходят 10 человек. Под оползнем, вызванным проливными дождями, оказались погребены несколько домов. Дороги вокруг затоплены, спасатели не могут приблизиться к месту бедствия. Есть информация еще об одном оползне в том же поселке.

В отделения пожарной охраны, которые в Японии выполняют и функции службы спасения, поступают многочисленные просьбы о помощи: из-за паводков и затоплений люди оказались заперты в своих домах, некоторые ищут спасения на крышах.

На юго-западе Японии в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях. В нескольких населенных пунктах вода унесла мосты.