Горьковский автозавод («ГАЗ») 6 июля возобновил работу после корпоративного отпуска. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Группы ГАЗ».

Напомним, «ГАЗ», ранее перешедший на четырехдневный режим работы, с 22 июня в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов приостановил производство на две недели. Сотрудников предприятия отправили в корпоративный отпуск, который обычно назначается на конец июля-начало августа. В пресс-службе компании тогда сообщили, что ситуация с заказами на предприятии остается тяжелой: в июне загрузка «ГАЗа» упала в два раза по сравнению с прошлым годом.

Представители компании уточняли, что четырехдневный режим работы на «ГАЗе» ввели до середины декабря, но в первую неделю после простоя предприятие будет работать в полном режиме, а затем решение о рабочем режиме будет приниматься каждую неделю с учетом того, на какое количество рабочих дней есть заказы.

По данным «Автостата», в январе-мае 2020 года в России зарегистрировали 15 724 легких коммерческих автомобиля «ГАЗ» (-15,2% к прошлому году). Самой продаваемой моделью на рынке остается «ГАЗель Next» (8468 машин, -17,5%).

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» на фоне оживления спроса на автомобили отложила до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, который ранее был запланирован на 29 июня. Предполагалось, что в таком режиме компания будет работать до конца года.

«Руководство «АвтоВАЗа» приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства», — сообщили в пресс-службе компании.