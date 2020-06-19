Горьковский автозавод («ГАЗ»), ранее перешедший на четырехдневный режим работы, с 22 июня в качестве вынужденной меры из-за нехватки заказов приостановит производство на две недели. Сотрудники предприятия на это время будут отправлены в корпоративный отпуск, который обычно назначается на конец июля-начало августа.

В пресс-службе «Группы ГАЗ» также сообщили, что ситуация с заказами на предприятии остается тяжелой: в июне загрузка ГАЗа упала в два раза по сравнению с прошлым годом, пишет «Автостат».

Представители компании уточнили, что четырехдневный режим работы на «ГАЗе» ввели до середины декабря, но теперь предполагается, что в первую неделю после простоя предприятие будет работать в полном режиме, а затем решение о рабочем режиме будет приниматься каждую неделю с учетом того, на какое количество рабочих дней есть заказы.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» на фоне оживления спроса на автомобили отложила до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, который ранее был запланирован на 29 июня. Предполагалось, что в таком режиме компания будет работать до конца года.

«Руководство «АвтоВАЗа» приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства», — сообщили в пресс-службе компании.

Представители «АвтоВАЗа» отметили, что меры господдержки автомобильной отрасли показали свою эффективность. Также восстановлению рынка поспособствовали снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada.

«АвтоВАЗ» остановил производство 30 марта из-за объявленного президентом в рамках борьбы с эпидемией коронавируса режима «нерабочих дней». 13 апреля компания возобновила производство, но 30 апреля конвейер был остановлен до 18 мая. Затем компания снова возобновила выпуск автомобилей.