В соцсетях опубликовали видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант.

Jnoel Valentin в Twitter заснял, как горит здание — на кадрах видны вырывающиеся из собора языки пламени.

@BFMTV pic.twitter.com/puDvdoVtZU — Jnoel Valentin (@JnoelValentin) July 18, 2020

На кадрах французского телеканала BFM виден черный дым.

Un incendie est en cours à la Cathédrale de Nantes Les pompiers tentent de maîtriser les flammes ⤵ pic.twitter.com/wgSEdDOioX — BFMTV (@BFMTV) July 18, 2020

Пользователь Twitter Valentin Bourdaud показал работу пожарной службы.

Très peu de fumée s'échappe désormais, cela semble se stabiliser #Nantes #Cathedrale pic.twitter.com/3oWEvUvqAB — Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020

В субботу утром загорелся собор Святых Петра и Павла. Его строительство началось в XV веке и продолжалось в течение 457 лет. Собор является одной из крупнейших готических церквей во Франции. Он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Позднее стало известно, что пожар локализовали, на месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин. По словам прокурора города Пьера Сена, причиной пожара мог стать поджог.

Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции 1 из 6

В субботу утром в соборе Святого Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis 2 из 6

Это — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe 3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe 4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe 5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферлэ, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe 6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe1 из 6

В субботу утром в соборе Святого Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis2 из 6

Это — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферлэ, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe