СПОРТ

Гордость страны: в Таджикистане назвали атлетов года

07:11 03/01/2020

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Журналисты Таджикистана назвали десять лучших атлетов прошедшего года. Одной из них стала шахматистка Сабрина Абророва, а ведь ей всего 13 лет. С талантливой девочкой встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Для чемпионки мира и кандидата в мастера спорта Сабрины Аброровой прошедший год сложился очень удачно. Она стала первой в истории Таджикистана чемпионкой мира по шахматам в своей возрастной категории. Завоевала золото пятых Всемирных игр юных соотечественников в Ханты-Мансийске. Также на счету 13-летней школьницы – медали турниров в Иране, Узбекистане и Грузии.

«Я вообще не ожидала, что займу первое место. Когда я заняла первое место, когда поднялась на сцену, меня поздравили и поставили гимн Таджикистана. Я так радовалась и сказала себе, что в дальнейшем в мировых турнирах я тоже буду занимать первые места», – призналась Сабрина.

Серьезно заниматься шахматами Сабрина начала четыре года назад, хотя играет в них с раннего детства. Все мужчины в ее семье – профессионалы в этом виде спорта. Вот и девочка решила продолжить семейную традицию.

«Младшая внучка играет в шахматы, мне это очень приятно. Мы иногда по городу гуляем, знакомые, незнакомые останавливают нас, берут за руку Сабрину и хотят сделать фотографию с ней. Мне это очень приятно», – говорит дедушка чемпионки мира Ибрагим Аброров.

Возглавил десятку лучших спортсменов страны боксер Баходур Усмонов. В 2019-м он провел 33 боя и в 29 одержал победу, пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала. Также в прошедшем году произошло и самое значимое событие в карьере спортсмена – он стал победителем чемпионата Азии в Таиланде.

«Перед чемпионатом Азии тренер мне сказал, что я попаду в тройку призеров, а на самих соревнованиях уже поставил задачу стать первым. Он в меня верил и я победил. Не могу передать свои ощущения, я был горд и счастлив», – заявил чемпион Азии по боксу Баходур Усмонов.

В боксе Баходур с 12 лет. Сейчас он мастер спорта международного класса и лучший боксер Таджикистана. Неслучайно по итогам года его удостоили премии президента страны.

«Задатки у этого человека заложены: координированный, с характером, общительный, не дерзит, внимательно слушает. Это как в школе бывает отличники, хорошисты и те, кто учатся удовлетворительно. У него в отношении спорта все качества – в положительную сторону, значит, как отличник», – отметил заслуженный тренер по боксу Таджикистана Мирзо Шамсиев.

Сейчас Баходур Усманов готовится к квалификационным соревнованиям, на которых будет биться за право участвовать в летних Олимпийских играх 2020 в Токио.





Фарангез Шозедова