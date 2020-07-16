Продюсер Яна Рудковская столкнулась с травлей со стороны певицы Риты Дакоты после скандальной ситуации, связанной с розыгрышем люксовых сумок, заявила в инстаграме юрист Екатерина Гордон.

Она выразила мнение, что конфликт образовался искусственным путем и на пустом месте, либо он стал следствием недопонимания, «которое кому-то было выгодно раздувать».

«Яна купила сумки, позвала подруг для розыгрыша… Некий Иван, который менеджерит подобные истории, не уведомив Яну, позвал еще девушек… Рита не смогла сфотографироваться в офисе у Ивана с реальными сумками, которые она могла разыгрывать… Сфотографировалась в магазине в vip-комнате с сумками, которые не имели отношение ни к Яне, ни к розыгрышу, впопыхах сделала рекламу, подписав ее словами, имиджево не бьющимися с брендом. Ну не сочетается слово «халява» со статусными вещами или «раздаём сумки», — пояснила Гордон.

Рудковская, как пояснила юрист, посчитала такой подход к рекламе «дешманским» и попросила Дакоту внести коррективы.

«Яна попросила Риту заменить фото и подпись… Рита восприняла это как классовую нетерпимость, дискриминацию и устроила настоящую травлю Яне. <…> Яна переживала за подачу, за ей организованную акцию, и превращать это в спекуляцию на тему того, что вот нас девочки обзывают богатые — не совсем честно», — заключила Гордон.

Суть скандала

Ранее исполнительница хитов «Стаи китов», «Армагедон» и «Спички» опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что ее пригласили провести розыгрыш сумок от известного бренда. Для этого нужно было сфотографироваться с призами, но их увезли к другим блогерам, тоже участвующим в конкурсе. Организатор попросил певицу сделать фотосессию с аналогичными сумками в бутике, из-за чего в итоге и произошел скандал.

По словам Дакоты, с ней связалась Рудковская, объявив себя основным организатором конкурса, и начала унижать певицу, заявив, что она «снижает градус компании» и выглядит «дешмански».

За такое поведение многие пользователи на следующий день раскритиковали супругу фигуриста Евгения Плющенко и призвали ее извиниться перед Ритой Дакотой. Вместо этого она разместила в инстаграме странные сторис.