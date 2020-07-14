Обычно оно длится не более 15 минут.

Два взрослых горбатых кита устроили настоящее представление в Сиднейской гавани. Свидетелями трюков стали туристы и местные рыбаки.

Издание The Sydney Morning Herald сообщает, что обычно киты кружат в гавани и радуют местных своими трюками в течение 10-15 минут. Однако в этот раз представление длилось около часа. Фотограф Джон Гудридж, который отправляется вместе с туристами смотреть китов, назвал нынешний сезон наблюдения за этими животными лучшим за все время. Подобное он ранее никогда не видел.

«Поездкой все остались довольны, было очень много отзывов. Киты были очень близко к нашей лодке – менее чем в 20 м от нее», – сказал Гудридж.

Точной причины, почему киты выпрыгивают из воды, нет. По одной из версий, они это делают, чтобы очистить кожу от налипшим на них моллюсков. Также предполагают, что таким образом киты общаются друг с другом.