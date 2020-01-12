Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв раскритиковал как новогодние, так и майские каникулы в России.

Он призвал отказаться от обоих «длинных праздников», вместо них введя один выходной в середине рабочей недели и, таким образом, «раскидать» каникулы на всю протяжённость года.

Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Особенно пагубное влияние это оказывает на провинциальные регионы, они деградируют попросту. — цитирует экс-президента URA.ru.

Также он напомнил, что в годы его руководства СССР «длинных» выходных почти не было, что, по мнению Горбачёва, сказывалось на жизни общества положительно.

Как писал NEWS.ru ранее, член Федерации психологов образования РФ, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева порекомендовала убирать новогодний декор в коробки и на антресоли постепенно.

Видео дня. Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире