Экс-президент СССР Михаил Горбачев в год 75-летия Победы поделился своими воспоминаниями о начале войны и дне, когда его отец ушел на фронт: оставил дома «за старшего» и попросил заменить его, вручил большую кружку мороженого и подарил балалайку, которая была с будущим генсеком ЦК КПСС на протяжении всей войны.

В год начала Великой Отечественной войны будущему лидеру Советского Союза было 10 лет, семья жила на Ставрополье, в селе Привольное. В беседе с РИА Новости Горбачев отметил, что и сам день начала войны, и день, когда отец уходил на фронт, запечатлелись в его памяти на всю жизнь.

«Страна в опасности — это сразу коснулось всех нас, каждая семья это почувствовала. Люди не ожидали этого. Особенно мы, пацаны, были уверены, что если кто-то на нас полезет, сразу получит отпор. А значит — не полезет», — рассказал политик.

Сверстники, вспоминает он, уже распевали "песни победы": "Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь и боевой нарком", а когда пришла весть о войне, спрашивали: "Как это так?".

«Это сообщение застало нас на природе — тогда мы часто в выходные целыми семьями выезжали в степь, гуляли, пели… А на этот раз получилось как бы прощание с мирной жизнью. Увидели — скачет всадник. Подъехал к нам и кричит: война, война, немцы напали. Все замерли. Велели всем в 12 часов быть в центре села у репродуктора: будет выступать Молотов», — описывает Горбачев день начала войны.

По его воспоминаниям, в тот же день была объявлена мобилизация: "Я смотрел на людей. Женщины рыдали. Картина жуткая". Экс-президент СССР упомянул, что все, кто был тогда занят на уборке хлеба, в том числе и его папа, были мобилизованы уже по завершении полевых работ.

«Что касается моего отца, то было указание: все, кто занят на уборке хлеба, должны сначала закончить, потом пойдут на фронт. Когда пришел этот день, мать страшно переживала, была буквально не в себе. И все были в таком состоянии: прощались, может быть, в последний раз. Но надеялись: вернется», — отмечает бывший советский лидер.

Горбачев в деталях вспоминает и свое прощание с папой.

«Отец со мной поговорил. Я ухожу, сказал он, теперь ты должен меня заменить дома. Я обещал ему помогать матери. Отец вручил мне большую алюминиевую кружку мороженого и подарил балалайку. Я вырезал на балалайке дату: 3 августа 1941 года. Она была со мной всю войну, затерлась потом, в переездах», — рассказал экс-президент СССР.

Отец Горбачева — Сергей Андреевич — во время войны командовал в армии отделением саперов, стал участником многих известных сражений Великой Отечественной. В мае 1944 года семья получила похоронку, но вскоре пришло письмо от самого главы семейства, в котором тот сообщал, что с ним все в порядке. В конце войны отец Горбачева получил осколочное ранение в ногу. Был награжден медалью "За отвагу" и двумя орденами Красной Звезды.

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