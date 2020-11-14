Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал «легендарной» трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только закалили его, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. В своем обращении памяти актера, опубликованном на сайте Горбачев-фонда, бывший советский лидер называет его выдающимся артистом и деятелем театра.
«Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния», — подчеркнул Горбачев.
Он отметил, что, как и все его поколение, Джигарханян в раннем детстве пережил тяготы войны.
Стали известны подробности прощания с Джигарханяном
«Жизнь его была нелегкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной», — пишет экс-президент СССР.
Джигарханян получил известность и признание при жизни, его называют выдающимся советским, российским и армянским артистом, добавил Горбачев.
«Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием», — уточнил бывший советский лидер.
Он отмечает, что они с Джигарханяном были большими друзьями, хотя в последние годы нечасто встречались.
«Несколько лет назад Армен пригласил меня в свой театр на спектакль «Театр времен Сенеки и Нерона», в котором он блистательно играл роль Сенеки. Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России», — вспоминает Горбачев.