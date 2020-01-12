Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

По его словам, народ за это время бездельничает или уходит в запои.

«Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю», — цитирует Горбачева Ura.ru.

Бывший политик отметил, что, когда он был у власти, длинных каникул у работников не было, и это якобы положительно сказывалось на жизни общества.

9 января Роструд напомнил россиянам, что в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней на выходные их ожидают восемь сокращенных рабочих недель.