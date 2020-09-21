Историк Александр Широкорад заявил, что НАТО смогло столь близко подобраться к российским границам из-за беспечности главы СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает «Царьград».

Широкорад обратил внимание, что Горбачев не получил письменных гарантий нерасширения НАТО, когда стороны подписывали договор об объединении ФРГ и ГДР.

«По рассказам последователей Горбачёва, все западные руководители Штатам давали заверения, что НАТО на восток расширяться не будет», — отметил историк.

Однако обещания, что НАТО «ни на пядь не продвинется на восток», были нарушены и теперь технику альянса задействуют в военных учениях в Латвии, Польше и даже на Украине.

Историк отметил, что к моменту распада СССР существовал договор о нераспространении ракет средней и малой дальности, но другие виды вооружений документами не регулировались.

«Договоренностей об ограничении размещения тактического ядерного оружия не было. И фактически Горбачев предал интересы государства», — заключил Широкорад.

Как сообщал «Рамблер», ранее хорватский журналист Антун Роша рассказал, что уже через три года после объединения Германии США нарушили обещание, данное ими СССР: с 1993 года НАТО расширяется на восток. Роша предупредил, что в случае вступления в НАТО Украины или Грузии международная напряженность перерастет в глубокий кризис.