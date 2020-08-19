Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий страны.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", — заявил он в беседе с "Комсомольской правдой".

Бывший советский лидер обратил внимание на влияние на события в Белоруссии из-за границы.

Политик подчеркнул, что в конце существования Советского Союза он также обращался за поддержкой к трудящимся.

"Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих — это я не склонен", — отметил Горбачев.

Он пояснил, что оставил пост президента Советского Союза, чтобы «избежать раскола и внутренней войны».

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция отказалась признать эти результаты.

Сразу после выборов начались массовые акции протеста. Поначалу их жестко подавляли силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По официальным данным, в первые дни были задержаны около семи тысяч человек, по данным МВД, пострадали сотни людей, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов, три человека погибли.