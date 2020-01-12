Бывший президент СССР Михаил Горбачев не призывал отменить длинные выходные в России. Об этом заявил «РИА Новости» глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в воскресенье, 12 января.

Собеседник агентства отметил, что говорил с Горбачевым, и тот сообщил, что не давал комментариев СМИ и не высказывался по этому поводу.

«Я с агентством Ura.ru не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должны решить общество и Государственная дума», — привел Палажченко слова экс-президента.

Ранее издание Ura.ru писало, что Горбачев дал интервью, в котором высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в нашей стране, так как «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Портал отмечал, что политик считает правильным, когда «один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни».

«РИА Новости» пока не располагает комментарием Ura.ru.