Компания Google с апреля по июнь заблокировала более 2,5 тысячи каналов на YouTube, связанных с Китаем и РФ, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге Google.

Компания сообщила, что за три месяца заблокировала 2596 каналов, «связанных с Китаем», отмечается, что большая их часть публиковала «спам и неполитический контент», однако присутствовал и политический контент, в том числе материалы, связанные с борьбой с COVID-19 в США и протестах против расовой дискриминации.

За тот же период заблокированы около 90 каналов, связанных с Россией. Часть публиковала информацию на русском и английском о ЕС, Литве, Украине и США, другие — на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на COVID-19, а также информацию о внутренней политике РФ и международных вопросах, говорится в сообщении.

Также были заблокированы около 20 каналов, связанных с Ираном.