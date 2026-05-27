Google активно готує нове покоління Pixel, і цього разу ставка робиться не лише на камери, а й на продуктивність, AI та комфорт щоденного використання з надійним зарядом батареї. Судячи з витоків, смартфон Google Pixel 11 Pro може стати одним із найпотужніших Pixel за останні роки. Але чи є сенс чекати новинку, якщо вже зараз у лінійці є дуже сильний Pixel 10?

Що нового готує Гугл Піксель 11 Про

Головне оновлення — процесор Tensor G6, який вперше створюється на 2-нм техпроцесі TSMC. Очікується, що це значно покращить енергоефективність та зменшить нагрівання смартфона навіть під високим навантаженням.

Новий ARM C1 Ultra із частотою до 4,11 ГГц, оновлений нейронний чип (NPU) та глибша інтеграція Gemini Nano 2 повинні зробити флагманський телефон від Google ще швидшим у повсякденних задачах, AI-обробці фото та багатозадачності.

З оперативною пам’яттю LPDDR5X від 12 ГБ смартфон має впевнено справлятися і з сучасними іграми, забезпечуючи стабільний FPS без сильного тротлінгу.

AI-функції та «чистий» Android

Однією з головних переваг Піксель традиційно залишається «чистий» Android із довгостроковою підтримкою та Pixel-ексклюзивними AI-функціями. Очікується:

інтелектуальне планування задач;

адаптивне енергоспоживання;

розумний розподіл ресурсів;

ще швидша реакція системи.

Також новий модем MediaTek M90 має покращити стабільність сигналу та зменшити нагрівання під час роботи 5G.

Камери, дисплей і Pixel Glow

Гугл Піксель 11 Про може отримати LTPO OLED-дисплей із частотою 120 або 144 Гц та піковою яскравістю до 3600 ніт. Це означає комфортне використання навіть під прямим сонцем та дуже плавну анімацію інтерфейсу.

Pro-версії також можуть отримати новий перископічний модуль «Barghest» із 5-кратним оптичним зумом та ще сильнішу AI-обробку фото:

покращення нічної зйомки;

точніший баланс білого;

вибір найкращого кадру для портретів;

глибша корекція кольору.

Окрему увагу привертає Pixel Glow — нова LED-підсвітка в зоні камер із динамічними кольорами та сценаріями сповіщень.

А якщо не хочеться чекати?

Тут дуже цікаво виглядає pixel 10. Це сучасний мобільний гаджет Google, який уже зараз пропонує сильні AI-функції та комфортне користування без переплати за майбутній флагман.

Чип Tensor G5 із Gemini AI глибоко інтегрований в Android 16 і підтримує функції на кшталт:

Magic Cue для підказок у Gmail та Messages;

Pixel Journal для особистих нотаток;

Conversational Photo Editing для редагування фото через текстові команди.

Під час огляду Pixel 10 найбільше уваги привертає саме баланс можливостей:

6,3-дюймовий OLED-дисплей 120 Гц;

пікова яскравість до 3000 ніт;

основна камера 48 МП;

Camera Coach із підказками під час зйомки;

телеоб’єктив із 5× зумом;

підтримка Qi2 та магнітних аксесуарів.

Смартфон також забезпечує до 24 годин автономної роботи, а стартова ціна виглядає значно доступнішою — приблизно від $600 проти орієнтовних $999 за Google Pixel 11 Pro.

Тож якщо хочеться максимум продуктивності, найновіші AI-функції, топові камери та запас актуальності на роки вперед — тоді варто чекати нову модель 11 Pro.

Але якщо потрібен збалансований смартфон уже зараз із хорошими камерами, сучасним AI та комфортною роботою системи — Піксель 10 виглядає дуже сильним варіантом без очікування новинки.