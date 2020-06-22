Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе «Картинки».

«Сила визуальных медиа имеет свои недостатки, особенно когда возникают вопросы, связанные с первоисточником, подлинностью и контекстом изображения. Начиная с сегодняшнего дня мы будем публиковать информацию о проверке фактов в разделе «Картинки Google», чтобы помочь людям разобраться в этих вопросах и составить более обоснованное суждение о том, что они видят в интернете», — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что теперь при поиске в разделе «Картинки» пользователи будут видеть значок «Проверка фактов» под иконкой изображения. При просмотре изображения в полном размере можно будет увидеть краткое содержание проверки достоверности фактов, связанных с самим изображением или со статьей, в которой использовано данное изображение.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.