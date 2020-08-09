Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при 70-летия. Соревнования завершились на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании, где в мае 1950 года состоялась первая в истории гонка «Формулы-1».

«Победить здесь — невероятный результат. Все сложилось хорошо, и я невероятно счастлив. Пока у нас не было возможности давить на конкурентов из «Мерседеса» во всех гонках. Я пытался оказывать давление, в итоге им пришлось свернуть в боксы, а я просто держал свой темп», — приводит слова Ферстаппена SkySports.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третье — его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Leading the race — but never too busy to look out for his buddy 😇 😉#F170 🇬🇧 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/iu8knrBiqH — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Для Ферстаппена эта победа стала девятой в «Формуле-1», в предыдущий раз он побеждал 17 ноября 2019 года на Гран-при Бразилии. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место.

После пяти этапов в чемпионате лидирует Хэмилтон (107 очков), на вторую строчку вышел Ферстаппен (77), третье место в таблице занимает Боттас (73), Квят (2) располагается на 16-й позиции.