СПОРТ

Гонщик «Формулы-1» Даниил Квятко захотел попробовать себя в боксе

22:19 28/03/2020

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, что однажды хочет попробовать себя в роли боксера, передают «Вести».

Пилот Alfa Tauri Квят рассказал, чем занимается в свободное от «Формулы-1» время. Выяснилось, что 25-летний гонщик любит играть на гитаре, боксировать и мечтает однажды провести поединок по правилам любительского бокса.

При этом спортсмен подчеркнул, что даже в любимом занятии нужно знать меру: «Очень важно любить то, чем занимаешься, испытывать страсть к своему делу, и вкладывать в него время и энергию. Однако нужно знать меру, ведь иногда одержимость нездорова». Чемпионат мира в классе гонок Формулы-1 прерван из-за пандемии коронавируса. Команда Квята базируется в Италии, ее сотрудники работают в удаленном режиме. Квяту предложили стать пилотом в кибергонках, но спортсмен не согласился.



