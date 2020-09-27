Итальянский пилот Лука Гиотто и британец Джек Эйткен столкнулись на повороте во время второй гонки «Формулы-2» на Гран-при России в Сочи. Болиды едва ли не разлетелись вдребезги после ударов о заграждения.

Удивительно, но оба участника аварии не получили серьезных травм. Они благополучно выбрались из машин самостоятельно и покинули трассу.

Сначала гонка была приостановлена, но позднее организаторы объявили, что рестарта не будет из-за сильных повреждений барьера безопасности.

F2 de büyük kaza ve kırmızı bayrak.🔴 Ghiotto ve Aitken arasında büyük bir kaza meydana geliyor. #F2 #FIAF2 #RussianGP @F2Turkiye @F1tutkumuz @F1Krampon pic.twitter.com/iTcAi9txOa — Mick Schumacher Türkiye🇹🇷 (@MickSumiTr) September 27, 2020

Положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга: победил Гуаньюй Чжоу, вторым стал Никита Мазепин, а третьим Мик Шумахер, Роберт Шварцман в итоге оказался десятым, а Артем Маркелов в итоговом протоколе числится двенадцатым. Следующий этап «Формулы-2» состоится в Бахрейне с 27 по 29 ноября.