Власти Гонконга при необходимости могут принять контрмеры в ответ на введение санкций США в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, говорится в заявлении на сайте правительства.

«Повторяем, что любые «санкции», введенные на основании (принятого сенатом США — ред.) закона, не будут создавать обязательства для финансовых учреждений в соответствии с законодательством Гонконга», — говорится в заявлении.

Правительство Гонконга призвало США «действовать ответственно, воздерживаясь от принятия мер, которые потенциально могут повлиять на нормальное функционирование финансовых учреждений и большое количество клиентов, которых они обслуживают».

«Контрмеры могут быть приняты как центральным правительством, так и правительством Гонконга по мере необходимости», — указали в правительстве.

Ранее газета USA Today сообщила, что сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга. Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который может подписать его или наложить вето.

В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.