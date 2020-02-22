СПОРТ

Гонки на санях: весенняя погода не помешала ЧЕ по натурбану в Москве

17:46 22/02/2020

<br />

Весенняя погода – не помеха. При плюсовой температуре Москва провела Чемпионат Европы по натурбану. О результатах соревнований – корреспондент «МИР 24» Анастасия Демьянец. Из-за аномальной теплой погоды чемпионат Европы был под угрозой. Организаторам даже пришлось сократить длину трека и количество заездов, все – лишь бы не отменять соревнования. «Международные представители ставили вопрос об отмене, но мы его даже не стали рассматривать – убедили, что трассу можно укоротить. У нас целая команда работала по ночам, чтобы трассу сохранить, наморозить», – рассказала президент Федерации санного спорта Наталья Гарт.

На чемпионате Европы в Москве собрались спортсмены из 12 стран мира. Российской сборной не хватило везения. «В каких-то дисциплинах не хватило удачи, были ошибки у мужчин, был плохой страт у женщин. В экипажах была ошибка на третьем повороте», – пояснил старший тренер сборной России по натурбану Андрей Кныр.

Для наших основных конкурентов – Италии, Австрии и Германии – натурбан привычный вид спорта, дети садятся на сани в раннем возрасте, любовь к нему передается от отца к сыну. «Мне 15, я уже член сборной, моя семья вся занимается этим спортом и я решил, что тоже должен заниматься натурбаном», – рассказал член сборной Австрии натурбану Симон Ахнен.

Клевое место Правила подледной рыбалки Натурбан с немецкого – «естественное покрытие». Процесс подготовки трассы напоминает заливку обычной ледяной горки. В итоге лед бугристый и неровный. Сани должны быть управляемы, ведь спортсмены развивают скорость до 100 км/ч. «Это шлейка, за нее мы держимся перед поворотом, начинаем оттормаживаться и готовимся к виражу», – пояснил член сборной России по натурбану Алексей Мартьянов.

Экипировка самих спортсменов тоже серьезная, рукавицы, хоть не ежовые, зато с шипами. Несмотря на то, что в России у этого спорта последователей меньше, чем в Европе, наши соревнования зрелищнее. А московская трасса – единственная в мире трасса в черте города.

«У них проводятся соревнования в горах, поэтому там обстановка больше «деревенская». У нас же и зрители, и трибуны», – сказала член бороной России по натурбану Екатерина Лаврентьева.

Этот чемпионат завершил международный соревновательный сезон. У российских саночников впереди еще один важный старт: чемпионат России в Новоуральске. Уж там, надеются спортсмены, погода не подведет.





Анастасия Демьянец