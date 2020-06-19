Букашкам приходится эволюционировать, чтобы найти себе еду.

Команда ученых из Северной Америки и Европы выяснили, что растения из густых тропических лесов могут маскировать свой аромат, чтобы их не обнаружили и не съели, пишет Science.

Исследователи изучили 28 видов насекомых и 20 видов растений в заповеднике Чамела-Куиксмала в Мексике. По их словам, отдельные растения эволюционируют и испускают запахи, которые сбивают с толку насекомых. Например, гусеница по запаху растения определяет, ядовито оно или нет.

Чтобы подтвердить это, ученые собрали в кремниевые трубки химические запахи, которые испускают около двух десятков растений, и проанализировали их. Все химические вещества, производимые растениями, несут в себе информацию. Она играет важную роль в химической маскировке.

Профессор Фил Стивенсон отметил, что растения начали своеобразную «гонку вооружений». Они делают все возможное, чтобы насекомые не нашли их, а потому маскируются под чужие ароматы. Насекомые же хотят найти пищу как можно скорее, поэтому развиваются в ответ, чтобы находить незначительные отличия в запахах.

В будущем исследователи планируют изучать, как информация о запахе передается между различными видами в пищевой цепи, например между плотоядными и травоядными.